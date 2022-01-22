بريانكا شوبرا ونيك جوناس يستقبلان مولودهما الأوّل.. وهذا ما طلباه من جمهورهما

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: استقبل النجمان بريانكا شوبرا ونيك جوناس أول مولود لهما، عن طريق أم بديلة، وذلك يوم السبت ، 15 يناير.

وأعلنت بريانكا شوبرا (39 عاماً)، وجوناس (29 عاماً)، الخبر من خلال بيان عبر موقع إنستغرام مساء الجمعة. وجاء في بيان الثنائي: “يسعدنا أن نؤكد أننا رحبنا بطفل عن طريق بديل. نطلب بكل احترام الخصوصية خلال هذا الوقت الخاص حيث نركز على عائلتنا”. ثم كتب الزوجان شكراً جزيلاً مع رمز تعبيري للقلب. ولم يكشفا عن مزيد من التفاصيل حول جنس أو اسم الطفل.

ونشر موقع Daily Mail أن مصدراً مقرباً من الزوجين قال إن المولود طفلة، والتي ولدت عن طريق أم بديلة، ولدت في الأسبوع الـ 27 من الحمل في مستشفى بجنوب كاليفورنيا خارج لوس أنجلوس، حيث ستبقى حتى تصبح بصحة جيدة بما يكفي للعودة إلى المنزل مع والديها.

وأضاف المصدر: “كان من المفترض أن تتم الولادة في أبريل، لكن انتهى الأمر بالولادة مبكرة، لذا كانت سابقة لأوانها. الطفلة المولودة في المستشفى حالياً ، وينتظر نيك وبريانكا أن تكون بصحة جيدة بما يكفي للانتقال إلى مستشفى في لوس أنجلوس”.

وتلقى الزوجان التهاني من الأصدقاء والعائلة، حيث أسقط “جو جوناس” شقيق “نيك” رموز تعبيرية على شكل قلب على منشور “بريانكا” و”نيك”. “لارا دوتا” كتبت: “مبروك”. كما شعر معجبوهما بسعادة غامرة عند سماع الأخبار، والتي ظهرت في قسم التعليقات وجاء في بعضها: “يا إلهي، لا أستطيع التعبير عن مدى سعادتي لكما يا رفاق، ولا يمكنني الانتظار حتى أرى الطفل يكبر”.