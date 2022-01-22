شكرا لقرائتكم خبر عن باسم سمرة وريهام عبد الغفور زوجان فى مسلسل "منعطف خطر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك الفنانان باسم سمرة وريهام عبد الغفور بظهور خاص في مسلسل "منعطف خطر" المكون من 15 حلقة والمقرر عرضه على إحدى المنصات الرقمية بعد شهر رمضان المقبل، حيث يجسد الثنائى أدوار زوجين خلال الأحداث ويتعرضان لحدث كبير يقلب حياتهما رأساً على عقب.

ويشارك في بطولة مسلسل "منعطف خطر" محمد علاء وسمر مرسى، باسم سمرة، ريهام عبد الغفور، آدم الشرقاوى، سلمى أبو ضيف، أحمد صيام وعدد آخر منن الفنانين حيث يعتمد العمل على مشاركة عدد كبير من الفنانين كضيوف شرف نظراً لطبيعة الأحداث، والعمل إخراج السدير مسعود نجل الفنان غسان مسعود.

وفى سياق آخر ينتظر باسم سمرة طرح فيلمه الجديد "لعبة شيطان" يوم 26 يناير الجارى، ويشارك في بطولته مى القاضي، محمد عز، مصطفى أبو سريع، مى القاضى، إسلام إبراهيم، أحمد سلطان، نانسى صلاح، منى ممدوح، منة بدر تيسير، تأليف دكتور أحمد عثمان، ومن إخراج إبرام نشأت، وتدور أحداثه إطار رعب مشوق.

أما ريهام عبد الغفور فتعيش حالة من النشاط على مستوى دراما المنصات اذ تشارك في أكثر من مسلسل للعرض على احدى المنصات الرقمية، الأول هو "الغرفة 207" المأخوذ عن مجموعة قصصية للكاتب أحمد خالد توفيق، والذي تدور أحداثه في 10 حلقات، وسيناريو وحوار السيناريست تامر إبراهيم، ويخرجه محمد بكير.

كما تقدم ريهام عبد الغفور مسلسل آخر بعنوان "قانون العمل" من 10 حلقات تأليف مريم نعوم وإخراج مريم أبو عوف، ويشارك في بطولته اياد نصار، اسلام إبراهيم، ثراء جبيل، وإخراج مريم أبو عوف، وتجسد ريهام خلال أحداث العمل شخصية "ضحى" التى تعمل في أكثر من وظيفة منها عاملة في مصنع حلويات وراقصة وممرضة.