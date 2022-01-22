شاهدوا الإعلامية الشهيرة التي اتهمتها “آثار الحكيم” بالتحرش بها.. لن تتوقعوها أبدًا!.. صور

كتب امير فتحي في السبت 22 يناير 2022 08:43 صباحاً - ­ لم يكن من الصعب عليها الحصول على البطولة المطلقة، فقد لمع نجمها سريعًا ورشحت للكثير من الأعمال السينمائية والدرامية الهامة، ووقفت أمام نجوم عصرها، مثل: صلاح السعدني ويحيى الفخراني وعادل إمام وأحمد زكي وفاروق الفيشاوي وممدوح عبدالعليم وغيرهم، ونافست كبار النجمات مثل: ليلى علوي وإلهام شاهين على البطولات الأولى، لكنها اختفت عن الساحة الفنّية تمثيلًا منذ سنوات طويلة، وإن ظلت حاضرة بالكثير من المواقف المثيرة للجدل والأزمات مع عدد من الفنانين .. هي النجمة آثار الحكيم.

من بين الأزمات التى واجهتها “الحكيم” تلك المعركة التى نشبت بينها وبين الإعلامية هالة سرحان، ما آدى إلى تصاعد الخلاف والإتهامات بينهما، ونشبت الأزمة بسبب حلقة “رامز جـلال مع النجوم”، والتي قادت “الحكيم” إلى رفع دعوى قضائية ضد “رامز”، لتنتقدها “سرحان” وتؤكد أن الحكيم تقاضت مبلغًا ماليًا واتفقت على تصوير الحلقة، فكيف لها أن تختصم رامز جلال قضائيًا.

الإعلامية “هالة سرحان”

وأوضحت اثار الحكيم خلال استضافتها في حلقة من برنامج “ولا تحلم” من تقديم “نيشان” على قناة “الحياة” أن هالة سرحان تحرشت بها 3 مرات عبر برنامجها “آن الأوان” عن طريق “اغتيابها”، وذلك خلال دفاعها عن برنامج “رامز قرش البحر”، خاصة بعد ما أسمته “صدمة” فريق إنتاج البرامج، بعد الحكم في الجلسة الثانية للقضية.

وفي نفس السياق، ذكرت الفنانة آثار الحكيم أن الإعلامية هالة سرحان لم تتوقف عن مهاجمتها إلا عندما اتصلت برجل الأعمال حسن راتب، صاحب مجموعة قنوات “المحور”، والذي أمر “سرحان” بالتوقف عن مهاجمتها.

بعد انقطاع طويل.. آثار الحكيم تعلن اعتزالها رسميًا

من ناحية أخرى، وبعد فترة من الغياب عن الساحة الفنّية، فاجأت الفنانة المصرية آثار الحكيم محبيها مؤخرًا يإعلان اعتزالها الفن ما أثار جدلاً على مواقع التواصل الاجتماعي.

فقد أكدت الفنانة في تصريحات صحافية تلك الأنباء، مشيرة إلى أن الوقت المناسب قد حان بعد تشبّعها من الفن.

وقالت إنها اعتزلت الفن منذ عام 2010، لكنها لم تعلن ذلك رسميًا للجمهور، لأنها رأت أنها تشبّعت من الفن من خلال الأدوار التي قدّمتها خلال مشوارها الفنّي الذي استمر حوالي 35 عامًا وشاركت فيه بالعديد من الأعمال على مستوى الدراما والسينما.

كما، ترى “الحكيم” أنه واجب عليها أن تتفرغ لعبادة الله وشكره على ما رزقها من نِعم.

ابتعدت عن التمثيل

وكانت الفنانة ابتعدت عن التمثيل منذ عام 2009، بعدما قدّمت مسلسل “الوتر المشدود”، الذي شاركت فيه مع مجموعة كبيرة من أهم وألمع النجوم، والذي تولى تأليفه عماد نافع وأخرجه خالد بهجت.

يُشار إلى أن آخر ظهور إعلامي للفنانة المعتزلة كان في العام 2020، خلال حضورها عرض مسرحية “المتفائل” على المسرح القومي، والتقطت صورة مع بطلي العرض سامح حسين وسهر الصايغ.

حققت نجاحًا في الثمانينات

وتبلغ آثار الحكيم من العمر 63 عامًا، وتخرجت في كلية الآداب- قسم إنجليزي بجامعة عين شمس، وبدأت مشوارها الفني في منتصف سبعينيات القرن الماضي.

فيما نالت شهرة كبيرة منذ حقبة الثمانينات، وحققت نجاحًا في فترتي الثمانينات والتسعينات، من خلال العديد من الأعمال الفنّية.

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