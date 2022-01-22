شكرا لقرائتكم خبر عن فتحى عبد الوهاب يظهر ضيف شرف فى مسلسل "البحث عن علا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يظهر الفنان فتحى عبد الوهاب ضيف شرف خلال حلقات مسلسل "البحث عن علا"، للنجمة هند صبرى والمقرر انطلاق أولى حلقاته مطلع فبراير المقبل، على إحدى المنصات العالمية، ويناقش المسلسل القضايا الاجتماعية بطريقة كوميدية، خاصة في المشاهد التي تجمع "علا" بوالدتها "سهير" التي تجسد دورها الفنانة سوسن بدر، وتعليقاتها وتدخلها في حياة ابنتها.



فتحى عبد الوهاب

وتحدثت النجمة هند صبرى، عن مسلسلها الجديد " البحث عن علا" وقالت:"علاقتى بعلا بدأت من 10 سنين لما عاملنا عايزة اتجوز وبحب علا و هى جزء الكاركتير بتاعى يعنى لو سبت نفسى أوى هبقى علا هى غريب الاطوار وبتقول كلام مش فى مكانه أنا فيا كتير من علا و علا عايشة جوايا".

من ناحية أخرى يشارك الفنان فتحى عبد الوهاب فى الموسم الرمضانى المقبل من خلال مسلسل "جزيرة غمام"، مع النجم طارق لطفى، ومقرر انطلاق تصويره غداً السبت فى الديكور الخاص بالعمل، ويشارك فى بطولته كل من الفنان أحمد أمين وروبي ورياض الخولي وتأليف عبد الرحيم كمال وإخراج حسين المنباوي.