شكرا لقرائتكم خبر عن شيرين تجسد دور والدة هانى سلامة في مسلسل "ملف سرى" رمضان المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشارك الفنانة شيرين فى بطولة مسلسل "ملف سرى" للنجم هانى سلامة والذى يتواصل تصويره بشكل يومى للعرض في شهر رمضان المقبل، حيث تجسد شيرين دور والدة بطل العمل هانى سلامة.

مسلسل "ملف سرى" تأليف محمود حجاج، وإخراج حسن البلاسي وبشارك في بطولته إلى جانب هانى سلامة، عائشة بن احمد، نضال الشافعى، محسن محيى الدين، شيرين، كارولين عزمى، صبا الرافعى، ايمان يوسف وعدد آخر من الفنانين الشباب وجارى التعاقد مع باقى الفنانين.

وكان آخر أعمال شيرين، فيلم "الشنطة" الذى تم عرضه العام الماضى، بطولة بيومي فؤاد، ديما الحايك، شريف الدسوقي، محمد عبد العظيم، رضا إدريس، والطفلة بيري وتأليف تامر عبد المنعم وإخراج أحمد البدري، وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول شنطة يمتلكها بيومي فؤاد في دبي، ويقع في العديد من المتاعب والمشاكل بسببها.

وشاركت شيرين في رمضان الماضى بمسلسل"القاهرة كابول" تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج حسام على، وبطولة طارق لطفي، خالد الصاوي، فتحي عبد الوهاب، حنان مطاوع، نبيل الحلفاوي، نور محمود، خالد كمال، حسنى شتا، كريم سرور، يسرا مسعودى، عبد الرحيم حسن، كارولين خليل، معتز هشام، محمود الشرقاوي، كريم سامي، مايا طلام، سامح السيد.