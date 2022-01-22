ببندقية صيد.. والدة ياسمين صبري تهنئها بعيد ميلادها والأخيرة ترد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

احتفلت السيدة نسرين، والدة الفنانة ياسمين صبري، بعيد ميلاد ابنتها الذي وافق يوم 21 يناير الجاري.

ونشرت والدة ياسمين صبري، صورة تجمعهما عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، ظهرا فيها وهما يحملان بندقية صيد في أحد الحدائق.

وكتبت: "كل سنة وأنتي طيبة ابنتي الجميلة"، وردت "ياسمين": "ماما حبيبتي شكرا ليكي".

ياسمين صبري عُرض لها في 2020 بالموسم الرمضاني مسلسل "فرصة تانية" بالمشاركة مع أيتن عامر، أحمد مجدي، هبة مجدي، محمود البزاوي، نهال عنبر ودياب وغيرهم.

وتستعد ياسمين صبري لأولى بطولاتها في عالم السينما الفترة الحالية، ويحمل الفيلم اسم "شغل عصابات"، مع السيناريست أيمن وتار.