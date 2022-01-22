كارمن بصيبص: الموسم الثالث من "عروس بيروت" يجسّد خاتمة درامية تليق بالمسلسل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

قالت كارمن بصيبص، إن الموسم الثالث من مسلسل "عروس بيروت"، يجسّد خاتمة درامية تليق بالعمل الذي تعلّق به الجمهور وأحبّه وطالب بموسم ثالث منه".

وحول شخصية "ثريا" وما تحمله من مفاجآت، أوضحت "كارمن" في بيان صادر عن "mbc مصر": "سنشهد تغييراً في شخصية ثريا خاصةً خلال القسم الأول من حلقات هذا الموسم، حيث تقرر ثريا تكريس نفسها وحياتها وجهدها لدعم فارس ومؤازرة العائلة بهدف الخروج من المحنة واستعادة القصر ومعه المكانة المالية والاجتماعية".

وتتابع: "لاحقاً تطرأ أحداث وتطورات تكتشف خلالها ثريا جزءاً من الماضي المتعلّق بحياتها، وهو الأمر الذي سيُحدث انقلاباً في سلوكها وشخصيتها وكيفية تعاطيها مع محيطها إجمالاً".

وفيما تشدّد كارمن بصيبص على القيمة الإنسانية والدرامية العالية لطبيعة علاقة ثريا بـ ليلى، تكشف أن "هذه العلاقة التي اتّصفت بالتشعّب والتعقيد خلال الموسمين الماضيين ستشهد عمقاً وتطوراً نوعياً في هذا الموسم، إذ سيتابع الجمهور مَشاهد وجدانية مليئة بالعاطفة والصدق، وهو أكثر ما أحبّبته شخصياً في دوري خلال هذا الموسم".

ختاماً تَعد كارمن بصيبص الجمهور بموسم جدير بالمتابعة سواءً لناحية العمق النفسي والدرامي للشخصيات أو لناحية الأحداث المشوّقة والمفاجآت الكبرى التي تنتظرهم".

الجدير بالذكر أن مسلسل "عروس بيروت"، هو من بطولة تقلا شمعون، ظافر العابدين، كارمن بصيبص، محمد الأحمد، جو طراد، مرام علي، فارس ياغي، رفيق علي أحمد، علاء الزعبي، رانيا سلوان، ميا سعيد، لينا حوارنة، نور علي، ايمن عبد السلام، نوال بري، جوي حداد وغيرهم.

يُعرض الموسم الثالث من مسلسل "عروس بيروت" على "MBC مصر"، اعتباراً من الأحد 23 يناير 2022 في تمام الساعة 9:00 مساءً والإعادة الساعة 2:00 بعد منتصف الليل، وذلك بعد 24 ساعة من موعد عرضه على "شاهد VIP".