قبل عرضه على "نتفليكس".. الكشف عن صور جديدة من "البحث عن علا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

كشفت نتفليكس، شبكة الترفيه الرائدة عالميا، عن صور جديدة من مسلسلها الأصلي "البحث عن علا" بطولة الفنانة هند صبري، والذي من المقرر إطلاق حلقاته في 3 فبراير المُقبل.

كما طرحت نتفليكس قبل عدة أيام البرومو الرسمي، على قناتها على موقع "يوتيوب"، وفيه نرى أن حياة علا تختلف كلياً فجأة، فبعد طلاقها تنطلق في رحلة البحث عن ذاتها بالإضافة إلى مواجهة التحديات التي تواجهها في تربية الأولاد والاعتماد على نفسها. رحلة البحث عن علا تُعرض في 6 حلقات مليئة بالأحداث والتغيرات في إطار درامي كوميدي.

مسلسل البحث عن علا يناقش مواضيع مهمة ومتنوعة مثل علاقات الآباء والأبناء، والصداقات، والفرص الثانية ورحلة البحث عن الذات. يضم المسلسل نخبة من كبار الفنانين مثل: سوسن بدر، وهاني عادل، وندا موسى، ومحمود الليثي ولطيفة فهمي، وداليا شوقي، وياسمينا العبد، وأيسل رمزي، وعمر شريف. وكذلك قائمة من ضيوف الشرف تضم نخبة من النجوم الكبار والأسماء اللامعة من ضمنهم خالد النبوي وفتحي عبدالوهاب.

"البحث عن علا" من بطولة هند صبري، والتي شاركت كمنتج منفذ لأول مرة عبر شركتها SALAM PROD بالتعاون مع Partner Pro والمنتج المنفذ أمين المصري. المسلسل مستوحى من شخصيات من تأليف غادة عبدالعال وقصة وسيناريو وحوار مها الوزير وغادة عبد العال ومن إخراج هادي الباجوري.

سيعرض مسلسل "البحث عن علا" في ١٩٠ دولة حول العالم، مترجماً إلى أكثر من ٣٢ لغة ومدبلج إلى ٤ لغات يوم 3 فبراير حصرياً على نتفليكس.