شاهد.. استقبال ملكي لـ دنيا بطمة في مكناس

كتب امير فتحي في السبت 22 يناير 2022 02:43 صباحاً - حظيت الفنانة المغربية دنيا بطمة باستقبال ملكي خلال حفلها الغنائي الاخير الذي أحيته بمدينة مكناس المغربية حيث شاركت متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي مقتطفات من الحفل.

ونشرت بطمة فيديو لها لحظة دخولها للحفل ظهرت فيه وهي محمولة على الهودج من قبل مجموعة من الرجال وعلقت على الفيديو بالقول: “هكذا كان استقبالي بمدينة مكناس وناسها الغاليين الله يكبر بكم شكراً جزيلاً على هذا الترحيب والحفل الأكثر من ناجح”.

وظهرت بطمة تقفطان أحمر مزخرف بخيوط ذات لون ذهبي، وسط استقبال لافت من مجموعة من الفتيات اللواتي رحبن بها.

وحظيت الفنانة المغربية باستقبال لافت منذ لحظة وصولها، فقد ساعدتها مجموعة من النساء قبل بتعديل فستانها وذيله لتبدو بإطلالة مثالية، ثم جلست بعدها على الهودج ليتم حملها به ترحيبا بها من جمهورها هناك، وهو تقليد متعارف في الاستقبالات المميزة ضمن التراث المغربي.