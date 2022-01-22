ندى الكامل تتوعد مطلقي الشائعات “لست بحاجة مادية نهائيا”

كتب امير فتحي في السبت 22 يناير 2022 02:43 صباحاً - ردت ندى الكامل طليقة الفنان المصري أحمد الفيشاوي على تداول خبر حول طلبها لمبلغ مالي كبير نظير الظهور في البرامج التلفزيونية.

ونفت ندى الكامل هذه الانباء، وكتبت عبر حسابها على انستغرام “لا صحة ولا لي صفة في هذا الخبر البائس ولا يمت لي بصلة نهائيا”.

وتابعت “وانا لست بحاجة مادية نهائيا تجبرني على فعل وطلب هذا الفعل الشائن، أنا ارفع وأعلى شأن من هذه الأخبار”

وختمت حديثها متوعدًا أي شخص يتداول أخبارا عنها وقالت “ستتم مقاضاه أي شخص أو جهة تتحدث بلساني”.

يذكر أن ندى الكامل أثارت الجدل مؤخرا في أول ظهور لها بعد انفصالها من أحمد الفيشاوي حيث نشرت فيديو لها أثناء ممارسة بعض تدريبات الرقص واستعرضت رشاقتها