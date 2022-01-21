شكرا لقرائتكم خبر عن أصالة لمنى الشاذلى: تعلمت الغنا على صوت وديع الصافى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة أصالة نصري خلال الجزء الثاني من استضافتها ببرنامج معكم التي تقدمه الإعلامية مني الشاذلي ويذاع علي قناة CBC ، اتعلمت الغنا علي صوت وديع الصافي لأن والدي كان يحبه كثيرا ، وحلمي أن أغني الترانيم في الكريسماس بالكنيسة بفلسطين وأتمني العام القادم أستطيع أن أفعل ذلك .

وكشفت الفنانة أصالة خلال اللقاء عن أكثر الرسائل التي أسعدتها في ٢٠٢٢ كانت من زوجي فائق حسن ، وأحب رسايله جدا لأنه يستطيع التعبير عن مشاعره ، ومن أحلي السفريات فى 2021 كانت للمالديف مع زوجي في شهر العسل ، وعام 2021 بالنسبة لي كانت سنة جيدة وكان بها الكثير من الإنجازات.

وقالت شام إبنة الفنانة أصالة نصري ، خلال اللقاء أخواتي علي وأدم أطفال هادئة بالنسبة للأطفال في عمرهم ، وأنا بذلت مجهود في تربيتهم لأنني كنت أتعلم التربية فيهم ، فقد شاركت أمي في تربيتهم وفي المذاكرة كنت أتابعهم وكنت قاسية بعكس أمي معهم فهي بها الكثير من الحنان والعطاء ودائما تشعرنا أننا أغلي شيء في حياتها وقد تربينا علي يديها بالمحبة .