شكرا لقرائتكم خبر عن إليسا تخلع حذائها خلال حفل التجمع: "شعور حلو بس رجلى اتجمدت" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشعلت النجمة اللبنانية إليسا، حفلها الغنائى الخيرى لدعم مرضى أورام الثدى، المقام حاليا بأحد فنادق القاهرة الجديدة بباقة من أغانيها "كرمالك، ومكتوبة ليك، وواحشتونى، ولو فيا"، ثم خلعت إليسا حذائها فى الحفل، قائلة: "شعور رائع.. بس رجلى اتجمدت من الساقعة".

وتابعت إليسا خلال الحفل: "مبسوطة إنى وسطكم.. شو شكلكم حلو".. ووجهت تحية لدكتورها لحضوره، لافته دعمها الدائم للسيدات وتشجيعهم على الكشف المبكر.

وتحيى إليسا فى الولايات المتحدة الأمريكية 4 حفلات غنائية في شهر فبراير القادم وتبدأ إليسا جولتها في هيوستن ثم بمدينة سان دييجو في ولاية كاليفورنيا وتواصل جولتها بحفل ديترويت في ولاية ميشيجان وتختتم الجولة فى مدينة ميامي بولاية فلوريدا.