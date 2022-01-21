فن ومشاهير

إليسا تبدأ حفلها فى التجمع بأغنية وحشتونى.. وتعلق: "مبسوطة انى وسطكم" (صور)

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القاهرة - سامية سيد - بدأت النجمة اللبنانية إليسا، حفلها الغنائى الخيرى لدعم مرضى أورام الثدى، المقام حاليا بأحد فنادق القاهرة الجديدة بأغنية وحشتونى وسط تصفيق حار من الجمهور .

 

وقالت إليسا،"مبسوطة انى وسطكم.. شو شكلكم حلو".. ووجهت تحية لدكتورها لحضوره، لافته دعمها الدائم للسيدات وتشجيعهم على الكشف المبكر.

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وتحيى إليسا فى الولايات المتحدة الأمريكية 4 حفلات غنائية في شهر فبراير القادم وتبدأ إليسا جولتها في هيوستن ثم بمدينة سان دييجو في ولاية كاليفورنيا وتواصل جولتها بحفل ديترويت في ولاية ميشيجان وتختتم الجولة فى مدينة ميامي بولاية فلوريدا.

 

 

 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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