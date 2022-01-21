شكرا لقرائتكم خبر عن إليسا تبدأ حفلها فى التجمع بأغنية وحشتونى.. وتعلق: "مبسوطة انى وسطكم" (صور) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت النجمة اللبنانية إليسا، حفلها الغنائى الخيرى لدعم مرضى أورام الثدى، المقام حاليا بأحد فنادق القاهرة الجديدة بأغنية وحشتونى وسط تصفيق حار من الجمهور .

وقالت إليسا،"مبسوطة انى وسطكم.. شو شكلكم حلو".. ووجهت تحية لدكتورها لحضوره، لافته دعمها الدائم للسيدات وتشجيعهم على الكشف المبكر.











اليسا

وتحيى إليسا فى الولايات المتحدة الأمريكية 4 حفلات غنائية في شهر فبراير القادم وتبدأ إليسا جولتها في هيوستن ثم بمدينة سان دييجو في ولاية كاليفورنيا وتواصل جولتها بحفل ديترويت في ولاية ميشيجان وتختتم الجولة فى مدينة ميامي بولاية فلوريدا.