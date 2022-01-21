شكرا لقرائتكم خبر عن محمود الليثى ووعد يكشفان أغرب مواقف الأفراح على "سهرانين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حل الفنان محمد لطفى ومحمود الليثى والفنانة وعد، في الجزء الثانى من برنامج "سهرانين" تقديم النجم والإعلامى أمير كرارة، والمذاع على قناة ON، وتحدثت وعد عن أكثر المواقف المحرجة بالنسبة لها في الأفراح، قائلة: "حصلى موقف في فرح وقعت وأنا طالعة على المسرح، وأم العروسة قالتلى سلامتك ومخضوضة طبعا مش عليا عشان أكمل الفرح بس".

وروى محمود الليثى عن أغرب المواقف التى تعرض لها فى الأفراح، قائلا: "كنت عامل أغنية أنا ومى كساب حلو ومدلع من يومك للفنان عبد العزيز محمود بس بتوزيع جديد، وأنا بغنى كوبليه شيليه بقى فى عينك يا عروسة وبوجه لها الكلام فتهز رأسها وتقول حاضر، الجزء التانى بقول للعريس الخد اللى ناحيتك أديها بوسة، راحت أم العروسة شدت بنتها وتقول يعمل إيه راح العريس ضاربه بـ "البونية" ووقعت على الأرض، عشان خاطر أن مينفعش يبوسها دلوقتى هنا".

وتابع الليثى: "موقف غريب كمان حصلى في بداياتى مكنتش معروف لسة روحنا فرح فى شبين الكوم في المنوفية، وكنا بنغنى على عربيات كده بيربطوها مع بعض، وفى عيل صغير بيلعب وكل شوية أقوله بس يابنى لغاية ما فعلا العربية اتحركت بينا وبالعريس والعروسة وكنا هنقع في النيل".

وعن علاقته بسعد الصغير قال محمود الليثى: "سعد الصغير هو اللى جابنى فيلم الكباريه، وودانى لأحمد السبكى ولما قالى امضى قلتله لا قالى ليه يابنى فقلتله عاوز فلوس وراح مدينى الفين جنيه من جيبه ومضيت، لا بجد سعد الصغير أخويا مش صاحبى وأجدع وأحن خلق الله".