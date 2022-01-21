شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف زكى: تواصلت مع مراد منير والنقابة كلها معه قلبا وقالبا فى أى حاجة عاوزها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل الدكتور أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية مع الفنان والمخرج المسرحى مراد منير بعد أزمة طرده من شقته السكنية، خلال منشور استغاث خلاله على حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".

وقال الدكتور أشرف زكى في تصريح لـ"الخليج 365"، قائلا: "تواصلت مع المخرج مراد منير، وقلتله احنا معاك في أي حاجة ومش هنسيبك، ونصحته يشوف شقة وناخد وقتنا ويعزل واحنا تحت أمره في أي حاجة هو عاوزها".

وتابع اشرف زكى: "وبخصوص موضوع طرده دى ان شاء الله مش هيكون في أي حاجة من الكلام ده واحنا متضامنين معه في أي حاجة وهو أستاذ كبير وفنان كبير جدا ولا يمكن أن نتخلى عنه والنقابة كلها معه قلبا وقالبا".

وتعرض المخرج المسرحى الكبير مراد منير زوج الفنانة الراحلة فايزة كمال وابناها يوسف وليلى مراد، لمأساة كبرى، بعد أن حصلت صاحبة الشقة التى يسكنون فيها على حكم بالطرد ضدهم لانتهاء مدة الإيجار وأحقيتها فى استعادة الشقة التى يستأجرها المخرج الكبير منذ 8 سنوات بنظام الإيجار الجديد.

ونشر المخرج مراد منير استغاثة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك يطلب فيها مهلة لمنحه فرصة للبحث عن سكن بديل، حيث أخبره قسم الشرطة بضرورة إخلاء الشقة والا سيتم إخلاؤها بمعرفة قسم الشرطة غدا الأحد.

وتواصل ”الخليج 365” مع المخرج مراد منير الذى أكد أنه وابناه فى حالة ذعر ولا يعرف كيف يتصرف قائلا: " القسم كلمنى امبارح وقال لازم اسلم الشقة الأحد وأنا اعترف بأحقية صاحبة الشقة وفقط أطلب مهلة 15 أو 20 يوما حتى أدبر أحوالى"، .. وتابع :" أنا لا أطلب البقاء فى الشقة لكن لسه بدور على بديل لانى لا أملك شقة أخرى ومعنديش بديل حتى الآن".

وأكد مراد منير أنه استأجر هذه الشقة منذ 8 سنوات بنظام الإيجار الجديد ولكن انتهت مدة العقد وترفض صاحبة الشقة استلام الايجار أو منحه مهلة ليجد بديلا.