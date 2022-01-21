شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة أبطال مسرحية "كازانوفا" ولقاء عمرو يوسف وحسن الرداد بعد "الدالى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل أبطال مسرحية "كازانوفا" للنجمين عمرو يوسف وحسن الرداد، بروفات العرض المسرحى، استعدادًا لعرضها في موسم الرياض يوم 2 فبراير المقبل، وتضم قائمة أبطال المسرحية نسرين طافش وميريهان حسين وسعد الصغير وهالة فاخر وحمدى الميرغنى وبدرية طلبة وسليمان عيد، وياسر الطوبجى، ومحمد طلعت، والعرض من تأليف ضياء محمد، وإخراج هشام عطوة.

ويجتمع الصديقان عمرو يوسف وحسن الرداد مرة أخرى بعد بدايتهما سوياً فى فى مسلسل "الدالى" مع النجم الكبير نور الشريف، ويتكرر اللقاء مرة ثانية وبعد 16عامًا من الغياب، لكن هذه المرة من خلال خشبة المسرح.

من ناحية أخرى ينتظر عمرو يوسف عرض مسلسله الجديد "وعد الشيطان"، ويشارك فى بطولته كل من الفنانة رزان مغربى، وفتحى عبد الوهاب وعائشة بن أحمد وأحمد الرافعى وآخرون، ويقدم من خلاله شخصية محورية، وينتمى العمل إلى مسلسلات الرعب والإثارة والتشويق، ومن المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة على إحدى المنصات.

اما الفنان حسن الرداد، عرضت له مسرحية "في نص الليل"، مؤخراً، وشاركت فى بطولتها الفنانة غاده عادل، ومحمد عبد الرحمن وريم مصطفى وسليمان عيد ومصطفى هريدي ومصطفى بسيط ونيللي محمود.