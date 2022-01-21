شكرا لقرائتكم خبر عن حمو بيكا يستعد لاختبار الموسيقيين بدروس فى "المزيكا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ مغنى المهرجانات حمو بيكا، استعداده لدخول اختبارات نقابة الموسيقيين، التي رفضته فى اختبارات سابقة لعدم اجتيازه الامتحانات فى ظل تمسك النقابة برئاسة هانى شاكر بضرورة النجاح فى الاختبارات من أجل الحصول على تصريح بالغناء.

ونشر حمو بيكا صورا عبر صفحته الشخصية على فيس بوك خلال تدريبه على "المزيكا" وطالب متابعيه بالدعاء له لاجتياز الامتحان، وعلق: أثناء تدريبى مع الدكتور محمد عبد الستار.. تدريبات لاختبارات النقابة.. ادعولى".

كان مؤدي المهرجانات حمو بيكا قد وجه رسالة للنجم هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية للإعتذار له ومطالبته بالسماح له بالعمل والحصول علي تصريح بالغناء، وكتب عبر حسابه بموقع "فيس بوك" :"الاستاذ هاني شــاكر (نقيب المهن الموسيقية و أمير الغناء العربي ) بعتذر لحضرتك ولكل نقابة المهن الموسيقية عن كل ما صدر مني".

وتابع: "واستسمح حضرتك أن تقبل اعتذاري انت وكل استاذتي في النقابة ..انا مكنتش طالب اكتر من اني اشتغل ومش طالب اكتر من التصريح السنوي لإني عايـز اشتغل واشوف شغلي وحياتي .. اتمني ان تقبل اعتذاري وتعتبرني ابن من ابنائك ".

من جانبه صرح هانى شاكر نقيب المهن الموسيقية فى تصريحات إعلامية: "جبنا مدرس لحمو بيكا لتعليمه الغناء، مراحش غير مرة واحدة وكان بيزوغ وسقط، وأسماء مطربى المهرجانات بعضهم متهرب من الجيش".