شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حلمى فى صورة طريفة مع ابنه: مطرح ما بحط راسى بيحط رجليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر النجم أحمد حلمى صورة طريفة تجمعه بابنه وظهر فيها يمازح طفله، وعلق عليها: "مطرح ما بحط راسى بيحط رجليه" .

من ناحية أخرى، يواصل النجم أحمد حلمى تصوير مشاهده بأحدث أفلامه "العيل"، ويظهر حلمى بشخصيتين خلال أحداث العمل.

ويشارك فى بطولة فيلم "العيل"، بجانب النجم أحمد حلمى، كل من الفنان عمرو عبد الجليل والفنانة نسرين أمين وروبى ونور إيهاب وأحمد مالك، والعمل من تأليف هيثم دبور، وإخراج محمد شاكر خضير، الذى يعمل على تكثيف ساعات التصوير من أجل الانتهاء من تصويره بشكل نهائي قبل أن يبدأ أبطال الفيلم تصوير أعمالهم التليفزيونية المقرر المنافسة بها فى موسم دراما رمضان المقبل.