ظافر العابدين: أعد الجمهور بموسم قوي غني بالأحداث والمفاجآت من "عروس بيروت"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

كشف النجم ظافر العابدين، أن الموسم الثاني من مسلسل "عروس بيروت"، كان يُفترض به أن يكون الأخير، غير أن الإقبال الجماهيري الهائل على متابعة الموسمين الأول والثاني، إضافةً إلى تعلّق المشاهدين بالمسلسل ومحبّتهم لنجومه ومطالبتهم بموسم جديد، دفع صنّاع العمل للنزول عند رغبة المشاهدين لإنجاز موسم ثالث.

وأضاف العابدين، في بيان صادر عن "mbc مصر": "سيشهد هذا الموسم الثالث من مسلسل (عروس بيروت) استمراراً للعلاقات المتداخلة ضمن العائلة والتحديات التي تواجهها، إضافة إلى مزيد من العمق في طبيعة تلك العلاقات والأحداث المتصلة بها."

وحول الخطوط الدرامية الأساسية في هذا الموسم، يقول العابدين: "تابعنا مع نهاية الموسم الثاني خسارة العائلة لأملاكها، لذا ينطلق هذا الموسم مع محاولة فارس النهوض مجدداً من الصفر، وقيادة العائلة للعودة بها إلى مكانتها المالية والاجتماعية على اعتباره عميد الأسرة ومحلّ ثقة جميع أفرادها، لن تكون المهمة سهلة في ظل العداء بين آدم وعائلة الضاهر، من جانب آخر تتواصل العلاقات بمزيد من التشعّب بين الأخوة والأم، مع ظهور خط درامي جديد والظروف الصعبة المحيطة به".

وحول ما يشهده محور "فارس وآدم" من تطورات وأحداث يقول العابدين ضاحكاً: "الودّ بين آدم وفارس ليس كبيراً على الإطلاق"، ويضيف: "لم تترك أحداث الجزء الثاني متسعاً للودّ بينهما، لذا تزداد علاقتهما تعقيداً وتشعّباً في هذا الموسم، مع تقلّبات أخرى أُفضّل أن أتركها مفاجأة للمشاهدين، الأمر نفسه ينطبق على علاقة فارس بكل من خليل وليلى، بل وحتى ثريا حيث ستشهد علاقته بها مفاجآت رغم قصة الحب المستمرة التي تجمع بينهما".

ويوجز العابدين: "باختصار أعد الجمهور بموسم قوي، مليء بالأحداث وغني بالمفاجآت والصدمات النوعية – إن جاز التعبير - التي ستبدّل المسارات وتُحدث تغييرات جذرية، إلى جانب عمق درامي قد لا أبالغ إذا ما قلت أنه يتفوّق على الموسمين الماضيين في هذا الجانب".

ويشيد العابدين بـ"انضمام الممثلة القديرة كارمن لبّس والنجم خالد القيش إلى الموسم الثالث في دورين محوريّين مما سيمنح العمل، روحا جديدةً وإضافات نوعية تثري الأحداث وتسهم في تصاعد الحبكة الدرامية عموماً".

الجدير بالذكر أن مسلسل "عروس بيروت"، هو من بطولة تقلا شمعون، ظافر العابدين، كارمن بصيبص، محمد الأحمد، جو طراد، مرام علي، فارس ياغي، رفيق علي أحمد، علاء الزعبي، رانيا سلوان، ميا سعيد، لينا حوارنة، نور علي، ايمن عبد السلام، نوال بري، جوي حداد وغيرهم.

يُعرض الموسم الثالث من مسلسل "عروس بيروت" على "MBC مصر"، اعتباراً من الأحد 23 يناير 2022 في تمام الساعة 9:00 مساءً والإعادة الساعة 2:00 بعد منتصف الليل، وذلك بعد 24 ساعة من موعد عرضه على "شاهد VIP".