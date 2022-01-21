مراد منير: أشرف زكي تواصل معي ووعدني بحل مشكلة طردي من شقتي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

قال المخرج مراد منير، إن الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، تواصل معه ووعده بحل مشكلة طرده من منزله بعد رفض مالكة العقار تلقي الايجار منه- بحسب وصفه-.

وكتب "منير"، عبر حسابه على موقع "فيسبوك": "تواصل معي د. أشرف زكي نقيب الممثلين، ووعدني بحل المشكلة ومحاولة تأجيل طردي من شقتي وإيجاد بديل.. وللحق أنا أثق في هذا الرجل".

وكان "منير"، استغاث قائلا عبر حسابه على موقع "فيسبوك": "سيادة الرئيس.. أتوجه إليك كأحد أبناءك، أنا الفنان مراد منير أبلغ سيادتك أنه سيتم طردي من الشقة التي استأجرتها أنا وزوجتي الراحلة فايزة كمال منذ ٨ سنوات، وسأصبح أنا وعفشي في الشارع بعد أن رفضت صاحبة الشقة أن تأخذ مني الإيجار وكسبت قضية طردي".

أضاف: "رفض قسم ثان مدينة نصر منحي مهلة أيام لأنتقل لمكان آخر وهددنى بإلقاءي وأولادي في الشارع صباح الأحد.. يرضيك أنام في الشارع في البرد ده ؟".

وأعلن المخرج المسرحي مراد منير، في ديسمبر الماضي، انفصاله عن زوجته، عبر حسابه على موقع "فيسبوك"، وكتب: "رجعت عازب تاني.. انفصلت أنا وسلوى أجمل وألطف ست في الدنيا بس تقول إيه في النصيب"، وذلك بعد أن أعلن زواجه في شهر مايو الماضي، ونشر صورة زوجته، معلقا: "تزوجت من هذا الملاك".

المخرج مراد منير، كان قد واجه أزمة صحية منذ فترة، إذ عانى من جلطة في المخ، وتم نقله للعلاج في المستشفى، قبل عودته إلى منزله، وخضوعه لجلسات للعلاج الطبيعي.

مراد منير أخرج مؤخرا مسرحية بعنوان "السلطانية"، بطولة المطرب حسن فؤاد، والفنانة لقاء سويدان، ومعالجة مسرحية وأشعار فوزي ابراهيم، وتم تصويرها للعرض أون لاين عبر قناة وزارة الثقافة بموقع "يوتيوب".