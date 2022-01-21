أديل تبكي في فيديو على "إنستجرام" لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

اعتذرت المغنية البريطانية أديل، لجمهورها عن عدم استطاعتها تقديم الحفل، لظروف قاهرة.

وأعلنت أديل، في مقطع فيديو مقطع فيديو نشرته عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، عن تأجيل سلسلة عروضها في ولاية لاس فيجاس الأمريكية، وذلك قبل 24 ساعة من عرض الافتتاح.

وظهرت أديل، باكية خلال إعلانها عن التأجبل، قائلة: "آسفة، لكن عرضي ليس جاهزاً".

وأضافت أن نصف فريق عملها مصاب بفيروس كورونا، مشيرة إلى أن التأخير في عمليات التسليم تسببت في فوضى ضمن خططها.

وكان من المفترض أن يستضيف مدرج "سيزار بالاس"، أول عروضها الأربعة والعشرين، مساء الجمعة 21 يناير الجاري.

وترواح ثمن بطاقات الحفل بين 85 و685 دولاراً، وكان متوقعاً أن تجني أديل أكثر من 685 ألف دولار مع إحياء كل حفل.

العروض التي أعلنت عن تأجيلها هي الأولى لأديل منذ خمس سنوات.

وسبق أن ألغت أديل آخر عرضين من جولتها عام 2017، في استاد ويمبلي، بعد تضرر أوتارها الصوتية.