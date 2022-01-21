شكرا لقرائتكم خبر عن المخرج مراد منير: أشرف زكى تواصل معى ووعدنى بحل مشكلة طردى من شقتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المخرج المسرحى الكبير مراد منير، أن الدكتور أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية، تواصل معه بعد أزمة طرده من شقته السكنية، مؤكدا أنه يسعى لمحاولة تأجيل طرده من الشقة التى يعيش فيها مع أبنائه، مع إيجاد البديل، مشيرا إلى ثقته الكبيرة فى أشرف زكى.

وكتب منير، عبر حسابه على فيس بوك: "تواصل معى دكتور أشرف زكى، نقيب الممثلين، ووعدنى بحل المشكلة ومحاولة تأجيل طردى من شقتى وإيجاد بديل، وللحق أنا أثق فى هذا الرجل".

وتعرض المخرج المسرحى الكبير مراد منير زوج الفنانة الراحلة فايزة كمال وابناها يوسف وليلى مراد، لمأساة كبرى، بعد أن حصلت صاحبة الشقة التى يسكنون فيها على حكم بالطرد ضدهم لانتهاء مدة الإيجار وأحقيتها فى استعادة الشقة التى يستأجرها المخرج الكبير منذ 8 سنوات بنظام الإيجار الجديد.

ونشر المخرج مراد منير استغاثة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك يطلب فيها مهلة لمنحه فرصة للبحث عن سكن بديل، حيث أخبره قسم الشرطة بضرورة إخلاء الشقة والا سيتم إخلاؤها بمعرفة قسم الشرطة غدا الأحد.

وتواصل ”الخليج 365” مع المخرج مراد منير الذى أكد أنه وابناه فى حالة ذعر ولا يعرف كيف يتصرف قائلا: " القسم كلمنى امبارح وقال لازم اسلم الشقة الأحد وأنا اعترف بأحقية صاحبة الشقة وفقط أطلب مهلة 15 أو 20 يوما حتى أدبر أحوالى"، .. وتابع :" أنا لا أطلب البقاء فى الشقة لكن لسه بدور على بديل لانى لا أملك شقة أخرى ومعنديش بديل حتى الآن".

وأكد مراد منير أنه استأجر هذه الشقة منذ 8 سنوات بنظام الإيجار الجديد ولكن انتهت مدة العقد وترفض صاحبة الشقة استلام الايجار أو منحه مهلة ليجد بديلا.