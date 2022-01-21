أول تعليق من منى زكي بعد خروجها من سباق الدراما الرمضاني

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد إعلان الشركة المنتجة لمسلسل “لام شمسية” الذي كان من المفترض أن تخوض به الفنانة منى زكي سباق الدراما الرمضاني المقبل، توقف التصوير وأُرجئ الى شهر حزيران (يونيو) المقبل، بسبب كثرة الإصابات بفيروس كورونا بين فريق العمل، ما يعني خروجه من السباق الرمضاني. وقد علّقت بطلة المسلسل الفنانة منى زكي على هذا القرار حيث كتبت عبر خاصية القصص القصيرة المصوّرة الملحقة بحسابها في “إنستغرام” قائلةً: “كل اللي يجيبوا ربنا خير… الحمد لله”.

وكانت شركة “ميديا هب” قد أعلنت في بيان صحافي، خروج مسلسل “لام شمسية” بطولة منى زكي وإياد نصار، من السباق الرمضاني المقبل.

وأشارت الشركة إلى أنها تحرص دائماً في كل إنتاجاتها المتنوعة، على أن تقدّم للمُشاهد الأفضل، من حيث القيمة الفنية، وبراعة ودقة التنفيذ، وتضع في اعتبارها أي متغيرات قد تؤثر في جودة العمل الذي تقدّمه لجمهور المشاهدين.

ونوّهت الشركة بأن هناك عدداً كبيراً من أسرة المسلسل، أصيبوا بفيروس كورونا خلال الأسابيع الأخيرة؛ ما أدى إلى توقف التصوير وتأجيله لأكثر من مرة، مؤكدةً: “ولخصوصية هذا العمل في أهمية الموضوع الذي يطرحه، وقيمة النجوم والفنانين المشاركين فيه أمام الكاميرا ووراءها، وحرصاً من شركة “ميديا هب” على ألاّ تتأثر جودة العمل بسبب التأخير ببدء التصوير لأكثر من مرة؛ قررت الشركة تأجيل بداية تصوير مسلسل “لام شمسية” إلى شهر يونيو 2022″.

والمسلسل من تأليف مريم نعوم، إخراج كريم الشناوي، وبطولة: أحمد رزق، علي قاسم، ركين سعد، ناردين فرج وعدد من الفنانين.