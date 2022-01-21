لوي أندرسون يفارق الحياة بعد صراع مع السرطان

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: توفي لوي أندرسون، الحائز على ثلاث جوائز “إيمي” والممثل الكوميدي ومضيف برامج الألعاب، صباح اليوم الجمعة بعد معركة مع مرض السرطان عن 68 عاما.

وقال جلين شوارتز وكيل الدعاية الخاص به، لموقع “أخبار النجوم”، إن نجم المسلسل الكوميدي (باسكتس) توفي في لاس فيجاس حيث أدخل المستشفى في وقت سابق من هذا الأسبوع لتلقي العلاج من سرطان الغدد الليمفاوية.

ورشح أندرسون لثلاث جوائز “إيمي” لأفضل ممثل مساعد في مسلسل كوميدي وفاز بجائزة في 2016 عن تجسيده شخصية كريستين باسكتس في سلسلة “إف إكس”.