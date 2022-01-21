نقيب المهن التمثيلية يصدر بيانًا بشأن عادل إمام

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: ردّ أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية في مصر، على الأخبار التي انتشرت خلال الساعات الماضية حول تعرض الفنان الكبير عادل إمام لوعكة صحية دخل على إثرها أحد المستشفيات.

وقال زكي في تصريحات صحافية: “كل هذا شائعات غير صحيحة بالمرة”.

وأضاف: “الفنان الكبير عادل إمام، يتمتع بصحة جيدة الحمد لله، وفي منزله، ولم يتم نقله إلى المستشفى خلال الفترة الماضية كما يشاع”.

يذكر أن الفنان عادل إمام تطارده شائعات المرض والوفاة منذ أربع سنوات، وحرص شقيقه المنتج عصام إمام مؤخرا على نفي ما تردد عن معاناة “الزعيم” من أزمة صحية سابقا.

وقال عصام إمام فى تصريحات صحافية، إن الزعيم بحالة صحية جيدة، كما أبدى تعجبه مما يتردد من شائعات عبر الصحف ومواقع السوشيال ميديا، حول مرض عادل إمام، مردفًا: “أتمنى أن يلتزم الجميع بتحري الدقة قبل نشر مثل هذه الأخبار التي ليس لها أساس من الصحة، وقد تأتي بصورة عكسية على صاحبها”.