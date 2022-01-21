رحيلها صدم الوسط الفني.. مهرجان القاهرة السينمائي ينعى نوران شريف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

نعى مهرجان القاهرة السينمائي، عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، المخرجة الشابة نوران شريف، والتي صدم خبر رحيلها الوسط الفني.

وكتب المسؤول عن صفحة المهرجان: "ينعي مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، المخرجة نوران شريف، التي وافتها المنية عقب تعرضها لأزمة صحية طارئة".

وأشار القائمون على المهرجان لفترة عمل نوران معهم: "كانت قد عملت ضمن فريق المهرجان منذ عام 2019 في منصب مديرة ورش أيام القاهرة لصناعة السينما".

وجاءت تعليقات أصدقائها على رحيلها عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، كالتالي: "خبر صادم خبر رحيلك يا نوران"، "يا رب أشهد أن نوران كانت خير الناس ومن أنقى الأرواح"، "أنا لحد دلوقتي مش مجمع الخبر"، "مشيتي بدري قوي وسيبتي وراكي ناس كتير بتحبك وفاكرينك بالخير".

نوران تخرجت في كلية الفنون التطبيقية، ولها فيلم قصير بعنوان "آمن جدا" بطولة سلوى محمد علي وثراء جبيل.