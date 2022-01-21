كيف علقت ابنة شقيقة إلهام شاهين على فترة خطوبة والدتها لـ عمرو دياب؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

تحدثت الفنانة الشابة إلهام صفي الدين، عن فترة خطوبة والدتها إيناس شاهين شقيقة الفنانة إلهام شاهين، للفنان عمرو دياب في بدايات مشواره الفني.

وقالت إلهام صفي الدين، ببرنامج"كلام الناس": "عارفة إنها كانت مخطوباله، ومحصلش نصيب، والحمد لله يا رب إنها إتجوزت أبويا اللي هو شخص مفيش منه على وش الأرض وبموت فيه".

يذكر أن إلهام صفي الدين ابنة شقيقة إلهام شاهين، شاركت مؤخرا بحلقة "توت" ضمن أحداث مسلسل "خارج السيطرة" الذي تم عرضه عبر منصة "شاهد"، ومن تأليف لاري نبيل، وإخراج أحمد خالد، وبطولة حنان مطاوع، هشام إسماعيل، عايدة رياض ومؤمن نور.