بسبب الخضة.. موقف جعل شعر إيمان يشيب وهذه علاقتها بقراءة الفنجان (فيديو قديم)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

ضمن سلسلة اللقاءات الفنية النادرة والمهمة التي أجرتها الفنانة الكبيرة صفاء أبو السعود، عبر شبكة قنوات ART، والتي تعود لأعوام طويلة مضت، جمعتها مع كوكبة من نجوم الفن، نشرت القناة الرسمية الخاصة بالمجموعة على موقع "يوتيوب" فيديو من حوار تم إجراؤه مع الفنانة الكبيرة إيمان المُلقبة بـ"سمراء النيل" والتي غنى لها "العندليب الأسمر" عبدالحليم حافظ "عشانك يا قمر"، "شغلوني"، "أنا لك على طول" ضمن أحداث فيلم "أيام وليالي".

حكت إيمان في الحوار عن عادة صباحية تقوم بها مع زوجها الألماني ماكس يوميا، إذ يشربان معا القهوة التركي، ويلعبان "طاولة"، ويقلبان الفنجان رغم أنهما لا يعرفان قراءة الفنجان، وتقول "نشوف شكله ايه، لو غامق أقوله البن تقيل، لو فاتح أقول آه ده حلو أوي لكن معرفش في الفنجان خالص".

وكشفت إيمان عن تجربتها مع قراءة الفنجان، من خلال سيدة إيرانية كانت متزوجة من دبلوماسي مصري، وزارتها يوما في منزلها بالقاهرة، وشربا القهوة، وطلبت منها أن تقلب فنجانها، وأخبرتها بعد قراءته أنها ستسافر لفترة طويلة، ووقتها لم يكن في خططها الزواج، بل كانت تستعد لتصوير فيلم جديد.

قادت الصدفة إيمان إلى السفر لألمانيا بسبب ظروف صحية كان يمر بها شقيقها، وبعد تأجيل فيلمها، وبسبب الملل تذكرت ماكس وأنها قابلته يومًا، فاتصلت ليلتقيا، وبالفعل امتدت فترة تواجدها بألمانيا، وتعرفت على أهله، فطلبها للزواج من شقيقها الذي طلب منه أن يحضر ليتعرف على أسرتها ويرى كيف تعيش إيمان في مصر.

وعن أصعب موقف مرت به، أكدت أنه رحيل أخوها غير الشقيق، والذي كان مُقربا منها وبينهما علاقة خاصة، إذ تعرض لأزمة صحية وبدلًا من أن يأخذ حقنة في "العضل" أعطوها له عن طريق الخطأ في الوريد وتوفي، لافتة إلى أن الأمر أثر فيها لدرجة أن شعرها شاب في اليوم التالي على الواقعة مباشرة "لقيت عندي شعر ابيض من الخضة لإني كنت بحبه جدا".

إيمان شاركت في بطولة عدد من أفلام الأبيض والأسود ووقفت أمام كبار نجوم الفن، على مستوى التمثيل والغناء، من بينهم: عبدالحليم حافظ، فريد الأطرش، سعد عبدالوهاب، رشدي أباظة، أحمد رمزي، وأحمد مظهر.