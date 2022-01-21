سر جائزة أغضبت نبيلة عبيد وأحدثت ثورة في الصحافة: كسروا فرحتي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تحتفل اليوم الجمعة الفنانة نبيلة عبيد، بعيد ميلادها، حيث ولدت 21 يناير في القاهرة، ودخلت عالم الفن في سن مبكرة، بعد أن قدمها المخرج عاطف سالم في دور صغير بفيلم "مافيش تفاهم" بطولة الفنانة سعاد حسني والفنان حسن يوسف.

مشوار نبيلة مليء بالنجاحات، قدمت عشرات الأفلام التي نالت إعجاب الجمهور والنقاد، وفازت عن أدوارها فيها بعدة جوائز تعتز بها، إلا جائزة واحدة أثارت غضبها وأعلنت أنها على استعداد لإعادتها، وحكت سر ذلك الغضب في لقاء لها مع الفنانة صفاء أبو السعود، ضمن حلقات برنامج "ساعة صفا".

الجائزة كانت بحسب البرنامج من مهرجان الإذاعة والتليفزيون، تقول نبيلة "لما قالوا اسمي طلعت واستلمت الجائزة، وكان لي فيلم داخل المهرجان، لما نزلت سجلوا معايا التليفزيون وكنت بتعامل على اني واخدة جائزة كأحسن ممثلة، بصيت عليها لقيت مكتوب عليها الإبداع، قلت كله الغرض واحد وجاتلي تليفونات كتير اني مش أحسن ممثلة وقلتلهم تمام الجائزة عن الإبداع الفني، ولقيت ثورة على الموضوع ومكنتش أول مرة اخد جائزة".

وتابعت "قيل بعدها إن البنت التي كانت تجلس على الكمبيوتر أصيبت بإغماء، وعندما أتت أخرى قالت نبيلة عبيد أحسن ممثلة، وكون الجائزة خاصة بالإبداع أو درع المهرجان قلت شكرا".

ولفتت نبيلة إلى أن الحديث عن الأمر زاد في الصحافة آنذاك، للدرجة التي جعلتها تسافر حتى لا ترد على التليفونات، وعلقت "كنت منكساها عملالي مشاكل، كسروا فرحتي".

جدير بالذكر أن أخر أعمال نبيلة عبيد كان مسلسل "سكر زيادة" وعُرض في رمضان 2020، بمشاركة سميحة أيوب، هالة فاخر ونادية الجندي.