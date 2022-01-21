شكرا لقرائتكم خبر عن دور العرض تستقبل "تماسيح النيل" و"لعبة شيطان" الأربعاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستقبل دور العرض السينمائية فيلمين جديدين يوم الأربعاء المقبل الموافق 26 يناير، وهما "تماسيح النيل"، و"لعبة شيطان"، لينضما إلى قائمة أفلام موسم إجازة منتصف العام الدراسى الذى انطلق منذ أسابيع بطرح عدد من الأفلام بشكل متتالى خلال الفترة الماضية.

فيلم "تماسيح النيل" بطولة مصطفى خاطر، حمدي المرغني، خالد الصاوى، كريم عفيفى، ويزو، هنادى مهنى، بيومي فواد، محمد ثروت، محمد جمعة، سليمان عيد، سامية الطرابيلسى، بدرية طلبة، شريف حسني، وضيفة الشرف سوزان نجم الدين، من تأليف لؤي السيد.

وتدور أحداث الفيلم حول مصطفى خاطر وحمدى الميرغنى شابين يقومان بأعمال النصب على خالد الصاوى، الذى يجسد دور رجل ثرى، وذلك أثناء رحلته البحرية، وتم تصوير معظم مشاهد العمل على متن أحد المراكب النبيلة في أسوان، إضافة إلى تصوير عدد من المشاهد في مدينة الأقصر أيضا.

فيلم "لعبة شيطان" بطولة باسم سمرة، محمد عز، مصطفى أبو سريع، مى القاضى، إسلام إبراهيم، أحمد سلطان، نانسى صلاح، منى ممدوح، منة بدر تيسير، تأليف دكتور أحمد عثمان، ومن إخراج إبرام نشأت، وتدور أحداثه حول مجموعة شباب تدفعهم الظروف لمصير مجهول يتحكم به شيطان من الإنس متمثلا فى تطبيق إلكترونى خبيث يتسلل إلى هواتفهم الذكية ويسيطر على حياتهم ويرشدهم إلى الهاوية.

ويعرض حالياً في السينمات أفلام "الجريمة" بطولة أحمد عز ومنة شلبى، و"من أجل زيكو" بطولة منة شلبى وكريم محمود عبد العزيز، و"الكاهن" بطولة اياد نصار ودرة، و"قمر 14" بطولة خالد النبوى وشيرين رضا وغادة عادل واحمد الفيشاوى وياسين رئيس، و"مربع برموده" بطولة مصطفى خاطر وعمرو عبد الجليل وهنا شيحة وروجينا وعدد آخر من الأفلام.



تماسيح النيل