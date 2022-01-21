شكرا لقرائتكم خبر عن إليسا ترقص على أغنية sway قبل حفلها الليلة .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت الفنانة اللبنانية إليسا، جمهورها ومتابعيها، فيديو جديد لها وهي ترقص مع "الميكب أرتيست" الخاص بها، على أنغام أغنية (sway)، وظهرت الفنانة إليسا، فى الفيديو الذى نشرته عبر حسابها الشخصى على موقع "انستجرام"، أثناء رقصها مع الميكب أرتيست، وهى فى لياقة بدنية ورشاقة واضحة.

يأتى هذا فيما تحيى النجمة إليسا، حفلاً غنائيًا فى أحد الفنادق فى القاهرة، اليوم الجمعة، والتي ستقدم من خلاله باقة من أغنياتها المميزة والشهيرة التي يتفاعل معها الجمهور.



الفنانة اليسا ترقص على أنغام sway



اليسا ترقص مع الميكب أرتيست



إليسا ترقص على أغنية sway

وكانت النجمة إليسا، أعربت عن سعادتها لاستعدادها للسفر إلى الرياض لإحياء حفل غنائى ضمن فعاليات موسم الرياض، وكتبت إليسا، عبر حسابها على تويتر، قائلة: "عم بستعد للسفر على الرياض لحفلات موسم الرياض وما فيكن تتصوروا فرحتي من كتر ما أصداء الحفلة رائعة قبل ما تبدا حتى ساعات وبلتقي بكل الجمهور السعودي ومن كل أنحاء العالم في الموسم الاستثنائي والحفلات الرائعة".

وبدأت إليسا نشاطها الفنى وهى فى العاشرة عن طريق الاشتراك فى المناسبات الاجتماعية، وفى عام 1992 شاركت فى برنامج (استوديو الفن) ونالت عنه الميدالية الفضية وهو ما دفعها إلى استكمال مسيرتها الغنائية وإحياء العديد من الحفلات الغنائية حتى عام 1999 الذي أصدرت فيه ألبومها الأول "بدي دوب" والذي حقق نجاحًا باهرًا، وقدمت بعده عدة ألبومات مثل "عايشالك، أحلى دنيا، أيامى بيك، تصدق بمين، أسعد واحدة، حالة حب، سهرنا يا ليل، صاحبة رأى".