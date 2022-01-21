إصابة الفنانة إيناس شيحة بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

أصيبت الفنانة إيناس شيحة، بفيروس كورونا، لتنضم لقائمة الفنانين الذين تم الإعلان مؤخرًا عن إصابتهم بالفيروس.

تتواجد إيناس حاليا بمنزلها في منطقة المعادي وليس بالمستشفى، حيث تقضي فترة العزل المنزلي مع الإلتزام باتخاذ بروتوكول علاج كورونا.

وكشفت إيناس أن حالتها الصحية مستقرة، ولكن هناك بعض الأعراض الخفيفة التي تعاني منها نتيجة الإصابة بالفيروس.

يذكر أن الفنانة إيناس شيحة، شاركت مؤخرا في مسرحية "ياما في الجراب يا حاوي" الذي يخوض بطولتها النجم يحيي الفخراني.

كما خاضت عدة أعمال فنية من بينها مسلسلات "بأثر رجعي"، "البيت الكبيرج1"، "رمضان كريم"، "عشم إبليس"، "يوميات زوجة مفروسة أوي ج2"، وغيرها من الأعمال الدرامية.