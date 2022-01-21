زينة تعلن إصابة والدتها بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

أعلنت الفنانة زينة، عن إصابة والدتها بفيروس كورونا منذ أسبوعين، وهو سبب غيابها عن السوشيال ميديا خلال الأيام الماضية.

وقالت زينة، بفيديو عبر "ستوري" حسابها على "إنستجرام": "الحمد لله مامتي جالها كورونا وكانت تعبانة بقالها أسبوعين.. خدتها وروحنا المستشفى وعملنا تحاليل.. طبعا أنتوا عارفين أنا بخاف من كورونا قد إيه.. مش بخاف علشان نفسي بس، بخاف علشان ولادي كمان جدا".

وتابعت: "أمي مش بتخرج من البيت خالص، بس الحمد لله، دي جت غلطة من أخويا.. المرض وحش قوي وبيخليك قلقان طول الوقت.. وهي حالتها أحسن دلوقتي الحمد لله، أدعولها لأن عندها قلب وضغط وسكر، ربنا يشفيها ويشفي كل مريض".

وأضافت: "أنا رجعت أصور، وإن شاء الله العمل يعجبكم قوي".

وتخوض زينة، دراما رمضان 2022 بمسلسل "عشق أسود" من إخراج شيرين عادل وإشراف على الكتابة محمد عبدالمعطي.

يذكر أن زينة تنتظر طرح فيلمها السينمائي الجديد "التاريخ السري لكوثر" بدور العرض، والفيلم بطولة ليلى علوي، زينة، محسن محيي الدين، أحمد حاتم، إيناس كامل، فراس سعيد، عبدالرحيم حسن، وعدد من الفنانين، ومن تأليف وإخراج محمد أمين.