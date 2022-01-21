"التسمم وحقيقة ارتباطها بوائل كفوري".. 15 تصريحا لـ نوال الزغبي في "حبر سري"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

حلت الفنانة نوال الزغبي، ضيفة ببرنامج "حبر سري" عبر قناة "القاهرة والناس"، تحدثت خلاله عن أمورعديدة متعلقة بالفن وتجارب سابقة ومواقف تعرضت لها، وحقيقة شائعات طالتها، وأمور أخرى.

نستعرض لكم أبرز تصريحات نوال الزغبي بالحلقة في السطور التالية:

- فضل شاكر.. صوت رائع وحرام نتحرم منه.. أنا بحبه كتير، وكنت بتمنى ما يفوت بهذه الدهاليز اللي فات فيها، ويظل معنا، لأنه من الأصوات اللي كتير بعشقها أنا.

- أحمد زاهر.. بحب تمثيله، لأنه صاحب حضور طاغي في أي دور يقدمه، ولو عرض عليً التمثيل أمامه سأوافق على الفور.

- أحمد زكي.. رفضت التمثيل أمامه في أحد الأعمال، لعدم رغبتي في التمثيل، لكن أشعر بالندم لضياع فرصة الوقوف أمام ممثل كبير مثله.

- إليسا.. نجمة لها قاعدة جماهيرية كبيرة في مصر، وفي حال وجود حفلين لنا في نفس الوقت قد يتساوى حجم إقبال الجمهور عليهما.. "كل واحد بياخد رزقه".

- وائل كفوري.. أنا بموت فيه وتجمعني علاقة صداقة قوية معه، وارتباطنا شائعة سخيفة.

- مش بحب القطط وبحب الكلاب وعندي مزرعة في البيت بها 4 كلاب.

- أنا مش عايزة أتجوز.

- ابنتي "تيا" تحب الأزياء وتتنقل بين منزلي ومنزل والدها، ولا يوجد لدي مشاكل في أن تنتقل للعيش معه.

- أنا حنونة وأهتم بأسرتي، ومسئوليتي تجاه أبنائي متعة لم تعطلني عن مسيرتي.

- "كنت حامل في التوأم وقالوا اتولدوا عميان، وكانت إشاعة سخيفة ومؤذية نفسيًا، ومن يطلقوا الشائعات مرضى نفسيين".

- مش مستنية رد جميل من أي حد.

- لا أشغل نفسي بالمقارنات ولا أشعر بالغيرة من أي فنانة.

- رفضت أغنية "قول رجعت ليه" التي غناها حسين الجسمي، لأنها جاتلي بعد ما قفلت الألبوم.

- لم يحدث لي تسمم في أحد الفنادق السورية، ولكن تعرضت لأزمة صحية.