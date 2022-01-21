بالفيديو| نرمين الفقي ترقص مع مخرج "شارع 9" على أنغام "انت عمري"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

شاركت الفنانة نرمين الفقي، جمهورها ومتابعي حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، فيديو من كواليس أحدث أعمالها الفنية "شارع 9".

ظهرت نرمين في الفيديو وهي ترقص مع مخرج العمل محمد عبدالخالق، على أنغام موسيقى أشهر أغاني أم كلثوم "انت عمري".

وعلقت نرمين "مع الأستاذ المخرج محمد عبدالخالق أثناء التحضير لتصوير المشهد مع كل فناني ونجوم عمل شارع 9 ان شاء الله احنا في نهايات تصوير المشاهد".

مسلسل "شارع 9"، ينتمي لدراما الـ 45 حلقة، وتأليف حسين مصطفى محرم، وإخراج محمد عبدالخالق، بطولة نرمين الفقي، رانيا يوسف، محمود عبدالمغني، ماجد الشريف، هدى الأتربي، منة عرفة، أحمد سلامة، صبا الرافعي، ياسر علي ماهر، أحمد جمال سعيد، حسام فارس، عبير منير، أحمد الدمرداش.