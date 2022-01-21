شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة أسما شريف منير بكورونا: ادعولى أنا تعبانة جسديا ونفسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت أسما شريف منير، ابنة الفنان شريف منير، إصابتها بفيروس كورونا، حيث نشرت صورة عبر "ستورى" حسابها الشخصى على موقع "انستجرام"، لتوضح إصابتها بالفيروس التاجى.



ستورى حساب أسما شريف منير

وكتبت أسما: "نتيجة اختبار كوفيد 19.. اختبار إيجابى"، كما نشرت أسماء شريف منير، مقطع فيديو، لتناشد جمهورها بالدعاء لها، مشيرة إلى أنها تعاني من آلام صعبة، وقالت أسما، فى الفيديو، "يا جماعة ادعولى في الفجر عشان أنا فعلا متدمرة وتعبانة جدًا جسديًا ونفسيًا، فبجد محتاجة إنكو تدعولى، فعلا محتاجاها جدًا".



أسما شريف منير

ويشار إلى أن النجم شريف منير، احتفل - فى وقت سابق - بعيد ميلاد ابنته كاميليا، وحفيدته لارا - لابنته أسما - فى يوم واحد، وبهذه المناسبة، نشرت أسما شريف منير، مجموعة صور من الاحتفال بعيد ميلاد ابنتها لارا، وشقيقتها الصغرى كاميليا، وذلك عبر حسابها الشخصى على موقع "انستجرام".

وعلقت أسما شريف منير على الصور التي نشرتها عبر موقع انستجرام، احتفالًا بعيد ميلاد ابنتها وشقيقتها الصغرى: "عيد ميلاد لولى روحي، وكاميليا أختي، ربنا يخليكم ليا يا رب، بحبكم أوي، أبويا ده خطير"، وظهر النجم شريف منير، وأفراد العائلة وهم يلعبون مع الطفلتين، حيث تتم لارا التى يطلقون عليها اسم دلع "لولى"، عامها الثامن، فيما تبلغ الأخت الصغرى لـ أسما، عامها الثالث عشر.

كما نشرت أسما شريف منير، صورة أخرى تجمعها مع ابنتها فقط، والتى ظهرت فيها وهى تحتضنها، وعلقت عليها: "حبيبتي بنتي ونور عينى، أحسن حاجة حصلتلى في حياتي، النهاردة عيد ميلادها تمت 8 سنين، ربنا يفرحني بيكي ويخليكي ليا وأشوفك أحسن الناس.. بحبك أوي أوي أوي بجد".