شكرا لقرائتكم خبر عن الفنان إدوارد يعلن تعافيه من فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان إدوارد عن تعافيه من فيروس كورونا مؤخراً، من خلال حسابه الرسمي على موقع فيس بوك، وذلك بعدما كتب "الحمد لله يا رب negative"، وذلك بعد أيام من إعلان الإصابة بالفيروس، وتأكيده على شعوره بمعاناة شديدة مع المرض فى البداية بسبب شدة الأعراض.

وكان الفنان إدوارد قال فى تصريحات أمس لـ ”الخليج 365”، إنه تحسن بشكل كبير حاليا، ويشعر بالتعافى، لكنه ينتظر المسحة التى سوف يجريها حتى يتأكد من التعافى نهائيا، وهو ما ثبت مؤخراً.

وأضاف إدوارد أمس خلال تصريحاته لليوم السابع : "الليلة الأولى فى هذا المرض اللعين كانت ليلة صعبة للغاية، وكانت عبارة عن تكسير شديد فى الجسم، وكأن أحد يعذبك ويضغط على كل مكان بجسدك".

وتابع إدوارد حديثه قائلا:"بصراحة كانت ليلة صعبة لم أر مثلها فى حياتى، وشعرت بأن هذا الفيروس ليس سهلا، ولا يستهان به لذلك أحذر الجميع من الاستهانة به، ويجب الحفاظ على حماية أنفسنا وأولادنا منه باتباع الإجراءت الاحترازية التي كنا نستهين بها".