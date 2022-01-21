شكرا لقرائتكم خبر عن فنانات اعترفن بالذهاب للطبيب النفسى دون خوف.. آخرهن أصالة نصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمر الإنسان بالكثير من الصعاب في الحياة، سواء في حياته الخاصة أو حياته العملية، مما يضطره للجوء إلى معاونة من الصديق أو القريب بل ويلجأ البعض للأطباء النفسيين، ولا يختلف هذا الأمر أبدا عن نجوم الفن الذين اعترف بعضهم باللجوء إلى الطبيب النفسى بسبب ضغوط الحياة النفسية أو مرورهم بأزمات عديدة أدت إلى اضطرابات في سلوكهم ولم يخافوا أو يهابوا من الاعتراف بذلك على شاشات الفضائيات، كانت آخرهم النجمة أصالة نصرى التي اعترفت بذلك خلال برنامج "معكم" للإعلامية منى الشاذلى المذاع على قناة Cbc.

اصالة نصرى

اعترفت النجمة اصالة نصرى بذهابها للأطباء النفسيين خلال فترة انفصالها عن المخرج طارق العريان وقبل زواجها من فائق حسن قائلة: "أنا كنت عايشة حياة شيزوفرينيا وكنت بتعالج عند أطباء نفسيين مش طبيب واحد".

وتابعت أصالة لـ منى الشاذلى: "فى نفس الوقت كنت بشتغل كتير، وفعلا من أول الصدمة كانت أكتر مرحلة اشتغلت بها في حياتى، وانا حتى لما كنت معاكى في البرنامج قبل كده مكنتش عارف بحكى ايه وحاسة نفسى في دوامة ومش عارفة ايه اللى يتقال وايه اللى مينفعش يتقال وكل أفكارى متضاربة".

وأضافت اصالة نصرى: "أنا عندى دكتور بيحبنى كتير وبيحب صوتى وبيتابعنى، وانا كتير بحبه بحس انه بيعالجنى بالشئ اللى احبه، ولكنى استشرت كمان دكاترة أخرى عالجونى بالكلام والحكمة وهم من الاشخاص اللى اثروا فيا".

وتابعت اصالة: "خضعت للأدوية وكانت أسوأ شيء في حياتى واستمرت فترة الأدوية حوالى 8 أشهر، وبمرة اتفلسفت واخدت حباية زيادة عانيت بعدها يومين تلاتة ومكنتش قادرة امشى على رجلى، وانفصلت عن الادوية قبل عيد ميلادى بأيام".

هند صبرى

كشفت هند صبرى أنها ذهبت للطبيب النفسي مرتين الأولى في عام 2005 أو 2006، فعلى الرغم من أنها كانت في هذا الوقت تحقق نجاحا كبيرا، وتظهر في كل المناسبات سعيدة، إلا أنها بداخلها كانت تشعر بحزن عميق دون أن تدري سبب هذا الحزن، فذهبت للطبيب وتحدثت معه وخضعت لجلسات وساعدها هذا كثيرا، وجعلها تعرف أن حزنها نتيجة تراكمات في شخصيتها، فمثلا انفصال والدها عن والدتها وهي في سن الـ 17 ترك أثرا فيها لم تشعر به إلا بعد سنوات.



يسرا

يسرا

أكدت النجمة يسرا انها كانت تذهب للطبيب من أجل الفضفضة ولا كمريضة تتعافى ولم تتلق أى علاج، وحينما سافرت أمريكا فى عام 1985 كانت نحيفة جداً ولكنها التقت بأحد الأطباء هناك وهو الذى أرشدها لطبيبة مشهورة أخضعتها لتنويم مغناطيسى دامت 4 ساعات متواصلة وكانت وقتها تحكى للطبيبة وتبكى بشدة حتى فرغت من الحديث، مؤكدة أنها حينما دخلت الغرفة مع الطبيب النفسى أفرغت شحنة كانت بداخلها وظلت تحكى مشكلاتها لساعات طويلة، وعندما انتهت من الحديث، قال لها طبيبها المعالج إنها من أكثر الحالات التى شاهدها في حياته تعقيدا.



منى زكى

منى زكى

اعترفت النجمة منى زكى بكل جرأة فى إحدى لقاءاتها بانها كانت لجأت لطبيب نفسى مرتين، الأولى بعد وفاة والدها، لأنها أُصيبت باكتئاب وحزن لارتباطها الشديد به، وشعرت بالحاجة الى علاج نفسي، والمرة الثانية بعد أن قدمت شخصية سعاد حسنى فى مسلسل "السندريلا"، وشعرت بالتوتر والقلق، فالتحضيرات الكثيرة للشخصية جعلتها تفشل فى الخروج من الشخصية، حتى بعد انتهاء التصوير، حيث ظلت حياة سعاد حسنى وطريقة حديثها وحركاتها مسيطرة عليها.



شيرين عبد الوهاب

شيرين عبد الوهاب

صرحت عبد الوهاب في لقاء تلفزيوني مع الاعلامى عمرو أديب، بأنها مصابة بمرض الوسواس القهري، وانها تذهب لطبيب نفسي للعلاج منه، وقالت إنها كانت تتمنى الزواج من طبيب نفسي ليعالجها.

وأضافت أنها أخذت أدوية لمحاربة الوسواس القهري الذي عانته بعد إنجابها ابنتيها مريم وهنا، وأنها تتخيل أشياء لا تحدث في الحقيقة، مشيرة إلى أنها تعافت من هذا الوسواس، ولكنها ما زالت تخضع للعلاج.



منة شلبى

منة شلبى

كشفت النجمة منة شلبى أن اتقانها في أداء الأدوار ليس به سهولة، فهى تصاب بحالة من الاكتئاب والتوحد مع تجسيد كل شخصية جديدة، بسبب ركوب الشخصية بشكل جيد حتى أنها تعرض نفسها على طبيب نفسى بعد الانتهاء من كل شخصية في فيلم، وأكدت أنها لن تتردد فى القيام بهذه الخطوة إذا شعرت بالحاجة إليها، وأطلقت على المرض النفسى "نزلة البرد التي تحتاج الى علاج".



لقاء الخميسى

لقاء الخميسى

قالت الفنانة لقاء الخميسي خلال لقائها الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "كلمة أخيرة" على شاشة on، إنها تتعرض للتنمر طوال الوقت، وشعرت أنها "اتهزت"، مشيرة إلى أنه "يجب أن نحب أنفسنا علشان الناس تقدر تحبنا".

وأوضحت أن التنمر التي مرت به هزها وجلست في المنزل 3 سنوات هي الأسوأ في حياتها، ولكنها قررت أن ترفض التنمر وتذهب إلى طبيبة نفسية، لمدة 4 شهور ساعدتها كثيرا، لأنها اكتشفت أنها تخزن أشياء كثيرة داخلها إلى أن وصلت للاكتئاب.



الهام شاهين

الهام شاهين

روت الفنانة إلهام شاهين واقعة ذهابها إلى الطبيب النفسي خلال فترة بحياتها حيث ذهبت إلى طبيب خارج مصر.