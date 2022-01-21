شكرا لقرائتكم خبر عن فى ذكرى وفاتها.. أشهر إيفهات النجمة مارى منيب "مدوباهم اتنين.. بلا نيلة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم الجمعة ذكرى وفاة النجمة القديرة مارى منيب، التى خطفت أذهان الجمهور بدور الحماة المتسلطة فهى من أشهر حموات السينما المصرية، ولديها خفة دم وضحكة تميزت بها، ومن الإيفيهات التى اشتهرت بها هى "أنا مدوباهم اتنين.. انتي اشتغلي ايه.. بلا نيلة".

قدمت مارى منيب، واحدة من أفضل العروض المسرحية ليلة 21 يناير لعام 1969، حيث كانت تقدم مسرحية بعنوان "خلف الحبايب"، وبعد أن أغرقت الجمهور العاشق لفنها وحسها الكوميدى الفريد عادت إلى منزلها فى الثانية صباحا، وهى تشعر أنها لن تقف على خشبه هذا المسرح مرة أخرى، ليصدق حدسها بعد 5 ساعات فقط.