شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق تصوير مسلسل "شغل عالى" للعرض فى شهر رمضان 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الفنانتان فيفى عبده وشيرين رضا تصوير مشاهد مسلسلهما الجديد "شغل عالى" الذى تعاقدتا على بطولته فى اللحظات الأخيرة للعرض فى شهر رمضان المقبل، حسبما أكد مخرج العمل مرقس عادل لـ"الخليج 365"، مشيراً إلى أن عملية التحضيرات والتعاقد مع الفنانين المشاركين في البطولة مستمرة بالتزامن مع التصوير حسب الجدول الزمنى الذى تم وضعه، وذلك للحاق بالعرض في شهر رمضان المقبل 2022.

"شغل عالى" يسجل التجربة الثانية للمخرج مرقس عادل في الدراما التليفزيونية، بعدما قدم مسلسل "فرصة ثانية" بطولة ياسمين صبرى في شهر رمضان قبل الماضى.

وتعود فيفى عبده لدراما رمضان بعد غيابها العامين الماضيين، حيث قدمت آخر أعمالها مسلسل "مملكة الغجر" عام 2019، وشارك في بطولته حورية فرغلى، حازم سمير، ميار الغيطى، سامح الصريطى، أحمد كرارة، محمد سليمان، عزة مجاهد، هبة عبد العزيز، حسام الجندى، نور فخرى، سناء شافع، غفران محمد وتأليف محمد الغيطى وإخراج عبد العزيز حشاد.

أما شيرين رضا فكان آخر أعمالها في الدراما مسلسل "60 دقيقة" من 9 حلقات على إحدى المنصات الرقمية، بطولة ياسمين رئيس، محمود نصر، سوسن بدر، فاطمة النبوى، مها نصار، خالد كمال، مروى الأزلى، أحمد كشك، حنان يوسف، برديس عرفة، ساندى مراد، وعدد آخر من الفنانين، وتأليف محمد هشام عبية وإخراج مريم أحمدى.