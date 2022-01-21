من الفنان الذي ستوافق نوال الزغبي على التمثيل أمامه دون تفكير؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كشفت الفنانة نوال الزغبي، عن اسم الفنان الذي إذا عرض عليها المشاركة في عمل فني معه، سوف تبدي موافقتها مباشرة دون تفكير.

وقالت نوال، ببرنامج"حبر سري": "أحمد زاهر.. بموت في تمثيله، وفنان فظيع، لما بيكون فيه أحمد زاهر بتحسي إنه بياكل الجو كله، متسألينيش.. إزاي؟ وليه؟.. حضرت له مسلسلين ورا بعض، كان فيهم فنان فظيع".

يذكر أن نوال الزغبي، تستعد لتصوير أغنيتها الجديدة "لسه باجي على باله"، بالتعاون مع شركة لايف ستايلز ستوديوز، بعد التعاون الذي جمعهما سابقاً بأغنيتي "عم بحكي مع حالي" و"بحبو كتير".

"لسه باجي على باله" أغنية باللهجة المصرية، كتبها أمير طعيمة، ألحان عمرو مصطفى، وسيتم تصوير الفيديو كليب تحت إدارة المخرج فادي حداد.