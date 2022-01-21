ممثل عظيم رفضت نوال الزغبي الوقوف أمامه: "ندمانة ولو رجع الزمن هوافق"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

أعربت الفنانة نوال الزغبي، عن ندمها لعدم مشاركة الفنان الراحل أحمد زكي في أحد الأعمال الفنية التي عرضت عليها.

وقالت نوال، ببرنامج "حبر سري": "ندمانة إني موقفتش قدام ممثل عظيم زي ده، ومكنتش عايزة أمثل وقتها.. كنت خايفة ومش عايزة أمثل، ومقتنعة إني مبعرفش أمثل، ومش عايزة أدخل مجال مش بارعة فيه، لأني كنت خايفة، ولو حصل كان هيبقى عمل للتاريخ في أرشيفي".

وأضافت: "لو الزمن رجع أوافق أمثل قدام أحمد زكي، أتمنى أمثل قدام أحمد زكي على طول، وبموت في تمثيله، لأنه فظيع ولما بيمثل بياكل الجو كله".

يذكر أن نوال الزغبي، تستعد لتصوير أغنيتها الجديدة "لسه باجي على باله"، بالتعاون مع شركة لايف ستايلز ستوديوز، بعد التعاون الذي جمعهما سابقاً بأغنيتي "عم بحكي مع حالي" و"بحبو كتير".

"لسه باجي على باله" أغنية باللهجة المصرية، كتبها أمير طعيمة، ألحان عمرو مصطفى، وسيتم تصوير الفيديو كليب تحت إدارة المخرج فادي حداد.