شكرا لقرائتكم خبر عن 500 ألف جنيه إسترلينى أجر Adele فى الحفل الواحد بـ لاس فيجاس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير جديد عن أجر المغنية البريطانية العالمية أديل عن حفلاتها في لاس فيجاس، المقرر إقامتها على مسرح كولوسيوم، اليوم الجمعة، حيث كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، عن تفاصيل حفل أديل في عطلة نهاية الأسبوع على مسرح كولوسيوم بمنطقة فندق سيزار بالاس أو قصر قيصر.

وأكدت الصحيفة البريطانية أن أجر أديل يتجاوز 500 ألف جنيه إسترليني في الليلة الواحدة، ويتراوح ثمن تذاكر الحفل من 971 جنيهًا إسترلينيًا إلى 12500 جنيهًا إسترلينيًا، وستحصل أديل على نسبة من مبيعات التذاكر، بالإضافة إلى نسبة على البضائع المباعة في المكان، وقام المنظمون للحفل بإعداد السجادة الحمراء استعدادًا لاستقبال أديل.

كما ستستعد أديل في جناح خاص بقيمة 41 ألف جنيه إسترليني في الليلة الواحدة، سيكون متاحًا لها في أي وقت، بالإضافة إلى أشخاص مسئولين عن خدمتها، ومساعد تنفيذي، وأفراد أمن، وسائق خاص.

وكانت النجمة العالمية أديل، طرحت - فى وقت سابق - كليبها الجديد Oh My God عبر قناتها الرسمية بموقع اليوتيوب، والتي جاءت باللون الأبيض والأسود، وحصدت أكثر من 11 مليون مشاهدة في أقل من 24 ساعة من طرحها، لتجمع أكثر من 481 ألف لايك.

من ناحية أخرى أعادت المغنية أديل غناء أغنيتها التى بعنوان "Easy On Me"، فى حفلها الأخير الذى عرض خلال تسجيل خاص لقناة "ITV" والذى حضره عدد من أصدقائها المشهورين في 6 نوفمبر في لندن بالاديوم.

واعترفت المغنية البريطانية بأن سبب إعادتها للأغنية بأنها تشعر بتعثر عند أداء أغنية جديدة، لذلك أوقفت الفرقة الموسيقية فجأة وطلبت تناول مشروب قبل إعادة الأغنية مرة أخرى، وشوهد خلال الحفل الممثلة الشابة إيما واتسون، وهى ترقص أثناء غناء أديل لأغانى ألبومها الجديد خلال الحفل، وفقا لما ذكره موقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.