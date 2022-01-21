للمرة الأولى.. أصالة تتحدث عن تفاصيل زواجها من الشاعر فائق حسن

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت الفنانة السورية، أصالة نصري، تفاصيل زواجها من الشاعر العراقي فائق حسن.

وقالت أصالة خلال لقاء مع برنامج “معكم منى الشاذلي” أمس الخميس إن “علاقتها بالشاعر العراقي عبارة عن صداقة لأكثر من 15 عاما، ولم يخرج الحديث بينهما طيلة هذه المدة عن إطار العمل والفن، ولكن الأمر تحول في يوم واحد من الصداقة للحب”، بحسب موقع أر تي.

وأضافت: “أنا مش فاكرة مين سبق في الاعتراف بالحب، بس حسيت إننا اتخلقنا لبعض، وإحنا نفس الشكل حتى بالنسبة لملامح الوجه.. اتخذنا قرار الزواج في يوم واحد، ولم نفكر في أي حسابات أخرى، وبدون ترتيب أو تنظيم”.

وتابعت: “بعد الصدمة اللي مررت بيها، أخذت قرار أكون مع البني آدم دا حتى لو هنفضل في الطيارة دون بيت، وعلاقتنا كحبايب كويسة، وقولتله اتزوجني أول ما لقيته، وقررنا نتجوز تاني يوم على طول”.