شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. ابنة بيونسيه صورة طبق الأصل من والدتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدت ابنة بيونسيه وجاى زد صورة طبق الأصل من والدتها مؤخراً، وذلك بعدما ظهرت برفقة والدها خلال مباراة لكرة السلة، إذ خطفت أنظار مشاهديها الذين ارتبطوا بينها وبين والدتها، بسبب الشبه الكبير بينهما، خاصة في مرحلة الطفولة لـ بيونسيه مثلما يظهر خلال صورة تم تداولها من جانب متابعي بيونسيه وجاى زد على وسائل التواصل الاجتماعى توضح مدى الشبه بين الاثنين.



ابنة بيونسيه فى صورة طبق الأصل لوالدتها

هذا ويعتبر الثنائى جاى زد وبيونسيه من أكثر الثنائيات شهرة حول العالم لما لهما من جماهيرية كبيرة بالإضافة إلى ارتباطهما معًا منذ سنوات، وخلال العام الماضى قررا معًا القيام بدورهما المجتمعى من خلال دعم عدة جامعات بمنح دراسية تصل إلى 2 مليون دولار وفقًا لما أكده تقرير لموقع ديلى ميل.

وأضاف تقرير الديلى ميل أن الأموال ستذهب إلى عدة جامعات منها جامعة لينكولن في بنسلفانيا، وجامعة ولاية نورفولك في فيرجينيا، وكلية بينيت في نورث كارولينا، وجامعة أركنساس في باين بلاف في أركنساس، بالإضافة إلى جامعة سنترال ستيت في أوهايو.

كما أكد التقرير أنه يجب على الطلاب القادمين والنشطين للحصول على مساعدات مالية لأن يكونوا مؤهلين، مع إعطاء الأولوية لمن هم في أمس الحاجة إليها.