مودل روز بوصلة رقص مثيرة على أنغام الطبلة.. فيديو

كتب امير فتحي في الجمعة 21 يناير 2022 02:52 صباحاً - عادت الفاشينيستا السعودية مودل روز من جديد لتثير الجدل بمقطع فيديو جديد تداوله العديد على مواقع التواصل الإجتماعي، حيث ظهرت وهي تقوم بحركات راقصة على نغمات طبلة شرقية، وذلك أثناء احتفالها بعيد ميلاد صديقتها.

وظهرت مودل روز، في الفيديو، وهي ترقص في أحد النوادي الليلية احتفالا بعيد ميلاد صديقتها، حيث كانت تقوم بحركات من الرقص الشرقي على إيقاع آلة الطبلة.

وتظهر مودل في أخر الفيديو وهي تضع على رأسها كوب من المياه، وتتمايل وهي تحمله، كنوع من التحدي بعدم سقوطه أثناء رقصها.