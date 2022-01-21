“ليلة المعازيم”.. تركي آل الشيخ يفاجأ محمد عبده على المسرح ويقدم له هذه الهدية!

كتب امير فتحي في الجمعة 21 يناير 2022 02:52 صباحاً - قدم المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، هدية خاصة إلى الفنان محمد عبده، وذلك بعد أن فاجأ الجمهور بظهوره على المسرح في حفل “ليلة المعازيم”.
وتمثلت الهدية التي قدمها آل الشيخ لـ محمد عبده في “بوستر المعازيم”، الذي يحمل اسم الفنان، ليرد عليه الأخير: “انت فاجأتني حقيقي، والله العظيم فاجأتني، وأنا بكلمك أحاسبك بره في الخارج”.
وفاجأ الفنان محمد عبده هو الآخر آل الشيخ، بتقديم لوحة فنية له، قائلًا: “نحن نفاجأك أيضًا بشيئ مثلما فاجأتنا، ليرد تركي: “يقول كلمات ما أفهمها أحسها تحت الحزام”.
وكان تركي آل الشيخ، قد نشر عبر حسابه على “تويتر”، إعلان دعائي جديد لموسم الرياض يستعرض فيه الفعاليات المقدمة بهذا الموسم.
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