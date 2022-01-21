شكرا لقرائتكم خبر عن هلا السعيد: طول عمرى نفسى أقدم أكشن وحكاية "تقلها دهب" أسعدتنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت الفنانة هلا السعيد، والتي تجسد دور سمر حمزة بطلة مصر في المصارعة، خلال أولمبياد طوكيو 2020 ، مسلسل حكاية "تقلها دهب"، إحدى حكايات مسلسل "إلا أنا"،عن سعادتها الشديد تجاه الدور، كونها كانت تتمنى تجسد دور "أكشن"، منذ مدة طويلة.

وأضافت "هلا السعيد"، خلال حوارها ببرنامج ببرنامج "مساء دى أم سى"، الذى يقدمه الإعلامى رامى رضوان، عبر قناة "dmc"،:"أنا طول عمرى نفسى اعمل اكشن ..كنت مستمتعة بدورى لأنى أنا شخصية أحب الرياضة".

وفى موقف طريف قامت الفنانة هلا السعيد، بتقديم الطعام،لـ سمر حمزة بطلة مصر في المصارعة، خلال حوارهما بالبرنامج، في إحدى فقرات الحلقة والمتعلقة بقوة تحمل كلاً منها في تناول الطعام الحار،وتابعت:" في الحقيقة أحنا بقينا أصدقاء جداً".

وأعربت الفنانة هلا، عن اعجابها الشديد ببطلة العالم في المصارعة، واستفادت منها الكثير خلال التدريب على الدور ومعرفة كواليس حياتها.