شكرا لقرائتكم خبر عن الفنان السورى دريد لحام مشغول بالتصوير تزامنا مع شائعة وفاته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتشرت خلال الساعات الماضية، أخبار عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تفيد وفاة الفنان السوري الكبير دريد لحام.

ونفى المخرج باسم السلكا الخبر المتداول من خلال نشره لصورة على موقع فيس بوك مع دريد لحام ونادين خوري من موقع تصوير مسلسل "على قيد الحب" وكتب معلقا "الآن دريد لحام.. نادين خوري.. مهيار خضور من كواليس تصوير مسلسل على قيد الحب".

ومن جانبها، نفت الفنانة تماضر غانم، رئيس فرع دمشق لنقابة الفنانين في سوريا ما تم تداوله من أنباء، وكتبت عبر حسابها الشخصي على موقع "فيسبوك"، تهاجم مروجي الشائعة: "يعني يا صفحات اللايكات التافهة، خليكن مشغولين بنشر صور التلج مو أحسن من نشر الإشاعات من الصبح، الفنان القدير دريد لحام بخير وهو بصحة جيدة والحمد لله.. ونؤكد أيا خبر ما بيصدر من نقابة الفنانين فهو إشاعة".