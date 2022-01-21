شكرا لقرائتكم خبر عن هند عبد الحليم: كنت مرعوبة وأنا بجسد دور فريال أشرف بحكاية "تقلها دهب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت الفنانة هند عبد الحليم، عن سعادتها تجاه تجسيد دور فريال أشرف بطلة الكارتيه، فى حكاية "تقلها دهب"، إحدى حكايات مسلسل "إلا أنا"، رغم أنها كانت تشعر بالرعب من الدور كونه يعكس قصة حقيقية على أرض الواقع تحظى بشعبية واسعة.

وأضافت هند عبد الحليم، خلال حوارها ببرنامج ببرنامج "مساء دى أم سى"، الذى يقدمه الإعلامى رامى رضوان، عبر قناة "dmc"، أنها اكتسبت طاقة إيجابية كبيرة من بطلة الكارتية وحفزتها في الكثير من الأمور، وتابعت: "حاجة مرعبة أنى أجسد شخصية حقيقية وخاصة بطلة في الرياضة".

وأكدت "هند عبد الحليم"، أن هناك ردود فعل إيجابية على المسلسل وإشادة واسعة، موضحة أن الدور يبعث بالكثير من الرسائل الإيجابية، وتابعت: "أي حد هيتعب ربنا هيكرمه".

من جانبها، قالت الفنانة سارة عبد الرحمن، والتي شاركت في الحوار، إنها أصيبت كثيراً خلال أدائها دورها بالمسلسل، وتابعت: "أنا أدشدشت.. وأكثر ما كان يشغلنى هو التعرف على أسلوب ونمط حياة الرياضيين.. وده أكثر شيء يشغلنى.. وأنا سعيدة جداً بهذه التجربة".

وأردفت: "كنت حريصة على كسب المعلومات الحقيقية من البطلة هداية ملاك والمواقف الصعبة التي تعرضت لها في حياتها الرياضية".

وأكمل الكابتن محمد عبد الحفيظ طلبة، مدرب سمر حمزة بطلة مصر في المصارعة، خلال أولمبياد طوكيو 2020، والذى شارك في الحوار، إن الفنانة هلا السعيد أدت دور البطلة في مسلسل "إلا أنا"، "حكاية تقلها دهب"، بشكل جيد، موضحاً أن الفنانة كان لديها إصرار شديد على أن تجسد الدور بشكل احترافى وهادف.

وأكد "طلبة"، أن هذا النوع من الفن الذى يسلط الضوء على النماذج الناجحة في المجتمع المصرى شيء في غاية الأهمية كونه يحفز الجميع على التفوق، ويشجع الشباب على ممارسة الرياضة.